Марцел Личка: «Динамо» показало футбол высокого уровня, но надо играть не только красиво, но и эффективно. Вы видели, как «Локомотив» тормозил игру»

Марцел Личка доволен увиденным в игре с «Локомотивом» (1:2).

– Команда показала футбол достаточно высокого уровня. Проиграли ЦСКА, но сыграли достаточно хорошо вдесятером. Сегодня играли еще лучше. Но игра решается в штрафной площади. Любой стандарт или контратака может решить игру. При стандартах нам не хватало чего‑то. Игрок вышел немного далеко, мяч чиркнул и попал в девятку. А второй гол – борьба за мяч и гол.

Наша команда показала высокий уровень футбола. Надо улучшить реализацию. Нужно играть не только красиво, но и эффективно.

Мы играли хорошо. Соперник играл умно, им было тяжело бегать с нами. Судьи на ВАР смотрели минут 10, потом засчитали гол.

Вы видели, как «Локомотив» тормозил игру. Но это футбол, надо забивать раньше и доигрывать матч спокойно. Но «Локомотив» играл очень умно. Мы оба тайма сыграли хорошо, но не забили гол.

– Почему решили играть с первых минут без нападающего – Маухуба?

– Наша схема работала хорошо. Мы не первая команда, которая играет без «девятки». Ситуация сложилась так, что Маухуб получил красную карточку. Он должен понимать, что такое дисциплина. В такой игре, где ты играешь вничью и забираешь мяч под контроль, но происходит то, что происходит. Но наша схема работала хорошо.

– У Скопинцева свело ногу?

– Никаких проблем нет, он устал. Заменили на Лаксальта . С ЦСКА он играл хорошо. В матче с «Локомотивом » Скопинцев сыграл хорошо, попал в штангу. Он сделал свою работу, – сказал главный тренер «Динамо ».