Лишь у Мбаппе и Холанда по 20+ голов в чемпионатах за последние 5 лет в топ-5 лиг

Только Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд забивали не менее 20 голов в чемпионатах за последние 5 лет в топ-5 лиг Европы.

В субботу форвард «Реала» сделал дубль в матче с «Вильярреалом» (2:1). В 26 играх сезона Ла Лиги на счету Мбаппе 20 мячей и 3 ассиста.

Холанд накануне реализовал пенальти в матче с «Брайтоном» (2:2). В 28 играх сезона АПЛ на счету нападающего «Манчестер Сити » 21 гол и 3 ассиста.