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Кейн – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Исак – 2-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 5-й

Лучшим центрфорвардом мира FourFourTwo признал Харри Кейна.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии возглавил список сильнейших центральных нападающих мира, составленный британским журналом.

В десятку включены:

1. Харри Кейн, «Бавария».

2. Александер Исак, «Ньюкасл».

3. Роберт Левандовски, «Барселона».

4. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

5. Килиан Мбаппе, «Реал».

6. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

7. Лаутаро Мартинес, «Интер».

8. Виктор Осимхен, «Галатасарай».

9. Хулиан Альварес, «Атлетико».

10. Олли Уоткинс, «Астон Вилла».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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