Чемпион UFC Махачев: «Лучший футболист России для меня – Абакар Гаджиев»
Ислам Махачев назвал лучшего российского футболиста.
«Для меня лучший футболист России – это Абакар Гаджиев», – сказал чемпион UFC в легком весе.
Гаджиев провел 20 матчей в Мир РПЛ в составе «Динамо» Махачкала и забил один гол. Подробно со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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