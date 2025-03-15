Чемпион UFC Махачев: «Лучший футболист России для меня – Абакар Гаджиев»

Ислам Махачев назвал лучшего российского футболиста.

«Для меня лучший футболист России – это Абакар Гаджиев », – сказал чемпион UFC в легком весе.

Гаджиев провел 20 матчей в Мир РПЛ в составе «Динамо » Махачкала и забил один гол. Подробно со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .