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Махачев сфотографировался с огнетушителем: «Надо потушить кое-кого»

Ислам Махачев сфотографировался с огнетушителем.

«Надо потушить кое-кого», – подписал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев фото с огнетушителем.

Уайт – о возможном поединке Топурии и Махачева: «Есть и другие варианты. Сейчас происходит много всякой херни»

Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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