Махачев выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ушла эпоха и легенда. Нам будет тебя не хватать»

Ислам Махачев выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.

«Ушла эпоха. Ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

Хабиб выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать»

«Надо строить жизнь так, чтобы не бояться смерти». Слова Бувайсара Сайтиева, которые стоит услышать