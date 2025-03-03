Махачев выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ушла эпоха и легенда. Нам будет тебя не хватать»
Ислам Махачев выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.
«Ушла эпоха. Ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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