У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Лички проиграла в Мир РПЛ впервые за 10 туров

«Динамо» потерпело второе поражение подряд.

Команда Марцела Лички сегодня уступила «Локомотиву » (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ , а 12 марта – ЦСКА (1:2) в FONBET Кубке России. Также после возобновления сезона были ничья с «Ростовом» (1:1) и победа над «Динамо» Махачкала (4:0).

При этом московский клуб потерпел первое поражение за десять туров чемпионата.

29 марта «Динамо » примет «Оренбург».