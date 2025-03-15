У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Лички проиграла в Мир РПЛ впервые за 10 туров
«Динамо» потерпело второе поражение подряд.
Команда Марцела Лички сегодня уступила «Локомотиву» (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ, а 12 марта – ЦСКА (1:2) в FONBET Кубке России. Также после возобновления сезона были ничья с «Ростовом» (1:1) и победа над «Динамо» Махачкала (4:0).
При этом московский клуб потерпел первое поражение за десять туров чемпионата.
29 марта «Динамо» примет «Оренбург».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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