Компани про 1:1 с «Унионом»: «Бавария» могла выиграть, была опаснее. Соперник боролся, создал один момент и использовал его»

Венсан Компани высказался о ничьей «Баварии» с «Унионом» (1:1).

– Тут две истории – выступление команды и результат. Когда мы не набираем три очка, мы недовольны результатом, все просто. Но я в футболе достаточно давно, чтобы понимать, что мы провели неплохой матч на выезде.

Мы отвели опасность от своих ворот на очень долгое время. Мы были терпеливы, во втором тайме мы стали больше угрожать сопернику. Я был бы очень доволен игрой и результатом [если бы счет остался 1:0], но в конечном итоге надо отдать должное сопернику, они боролись, имели один момент и использовали его.

– У «Баварии» было очень много угловых – 14, но почти все подачи были направлены в ближнюю штангу, и ничего не вышло. В чем причина?

– Нет, мы подавали угловые на ближнюю и дальнюю штангу, в середину штрафной. И мы были очень успешны в этом сезоне, забили много голов с угловых.

Сегодня, как я уже сказал, игра была неплохой, но чего-то не хватало при последнем пасе, в последний момент, то же самое было и с угловыми. Тем не менее мы все равно создавали опасность у ворот соперника и могли выиграть.

Когда все не идеально, мы говорим: «Хорошо, мы уходим с 1:0». Но сегодня все было не так, – сказал главный тренер «Баварии» Компани после матча 26-го тура Бундеслиги.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.