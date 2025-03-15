«Унион» не проиграл «Баварии» впервые за 2,5 года – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 10.00

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Унионом» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

На 75-й минуте забил Лерой Сане, на 84-й Бенедикт Холлербах сравнял счет.

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.36. На ничью букмекеры давали 5.60. В лайве при счете 1:0 в пользу «Баварии» коэффициент на ничью достигал 10.00.

«Унион» не проиграл мюнхенцам впервые за 5 матчей. В 2022 году команды также сыграли 1:1.

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