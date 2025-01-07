«Арсеналу» и «Челси» интересен Нико Уильямс. Артета хотел бы подписать вингера «Атлетика» зимой, но это маловероятно из-за высокой цены
Нико Уильямс может продолжить карьеру в АПЛ.
Интерес к вингеру «Атлетика» проявляют «Арсенал» и «Челси», сообщает The Athletic. «Ливерпуль» рассматривал возможность подписания игрока прошлым летом.
Главный тренер «канониров» Микель Артета хотел бы подписать Уильямса уже в это трансферное окно, но это маловероятно из-за высокой цены. Сумма отступных испанца составляет чуть менее 60 миллионов евро – она колеблется в зависимости от инфляции – и должна быть выплачена в полном объеме. Кроме того, Уильямс не хочет покидать клуб из Бильбао в январе.
Более вероятен вариант с летним трансфером.
В текущем сезоне Ла Лиги Нико провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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