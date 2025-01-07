«Арсеналу» и «Челси» интересен Нико Уильямс. Артета хотел бы подписать вингера «Атлетика» зимой, но это маловероятно из-за высокой цены

Нико Уильямс может продолжить карьеру в АПЛ.

Интерес к вингеру «Атлетика » проявляют «Арсенал » и «Челси », сообщает The Athletic. «Ливерпуль » рассматривал возможность подписания игрока прошлым летом.

Главный тренер «канониров» Микель Артета хотел бы подписать Уильямса уже в это трансферное окно, но это маловероятно из-за высокой цены. Сумма отступных испанца составляет чуть менее 60 миллионов евро – она колеблется в зависимости от инфляции – и должна быть выплачена в полном объеме. Кроме того, Уильямс не хочет покидать клуб из Бильбао в январе.

Более вероятен вариант с летним трансфером.

В текущем сезоне Ла Лиги Нико провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь .