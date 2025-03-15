«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свой стадион, но РПЛ признала поле «Ростов-Арены» пригодным к проведению игры («РБ Спорт»)

«Краснодар» пытался перенести матч с «Ростовом» на свой стадион.

Южное дерби пройдет 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ в Ростове-на-Дону.

По данным «РБ Спорт», «Краснодар » перед гостевой игрой с «Ростовом » обратился в РПЛ с просьбой проверить качество поля на «Ростов-Арене». Комиссия признала газон пригодным к проведению матча.

Напомним, что резервным стадионом «Ростова» заявлен стадион «Краснодар».