«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свой стадион, но РПЛ признала поле «Ростов-Арены» пригодным к проведению игры («РБ Спорт»)
«Краснодар» пытался перенести матч с «Ростовом» на свой стадион.
Южное дерби пройдет 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ в Ростове-на-Дону.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» перед гостевой игрой с «Ростовом» обратился в РПЛ с просьбой проверить качество поля на «Ростов-Арене». Комиссия признала газон пригодным к проведению матча.
Напомним, что резервным стадионом «Ростова» заявлен стадион «Краснодар».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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