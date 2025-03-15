Лусиано Гонду: «Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди очень воспитанны и общаются с уважением»

Лусиано Гонду поделился своим опытом о жизни в России.

– Ты уже полгода в России. Есть ли вещи в быту или в футболе, которые до сих пор удивляют?

– Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу.

Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось! – сказал нападающий «Зенита ».