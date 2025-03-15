Гонду о матче с «Факелом»: «Их игрок вел себя некрасиво: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать, кричать разные слова. Все это не красит футбол»
Лусиано Гонду рассказал о перепалке с игроком «Факела».
«Зенит» победил «Факел» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Гонду забил победный гол на 19-й минуте, на 37-й аргентинец заработал удаление для соперника.
– У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?
– По моему мнению, игрок «Факела» вел себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений – все разобрали на заседании КДК.
Нужно двигаться дальше. Понятно, что все это не красит футбол. Но мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга, – сказал нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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