Гонду о матче с «Факелом»: «Их игрок вел себя некрасиво: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать, кричать разные слова. Все это не красит футбол»

Лусиано Гонду рассказал о перепалке с игроком «Факела».

«Зенит» победил «Факел» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Гонду забил победный гол на 19-й минуте, на 37-й аргентинец заработал удаление для соперника.

– У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?

– По моему мнению, игрок «Факела» вел себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений – все разобрали на заседании КДК.

Нужно двигаться дальше. Понятно, что все это не красит футбол. Но мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга, – сказал нападающий «Зенита ».