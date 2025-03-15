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Депутат Свищев считает, что Дуглас должен играть за сборную России: «Человек получил гражданство ради чего?»

Дмитрий Свищев считает, что Дуглас Сантос должен играть за сборную России.

Защитник «Зенита» вошел в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор, но не попал в окончательную заявку. 

«Я все-таки думаю, что натурализованный Сантос должен играть. Человек получил гражданство России ради чего? Чтобы не нарушать лимит? Ну, наверное, да.

Но все равно важно, что если человек меняет спортивное гражданство, значит, он должен выступать за национальную команду. Иначе это будет тяжело объяснить нашим гражданам и тем, кто хочет получить гражданство и не получает», – сказал депутат Госдумы. 

Карпин о невызове Дугласа в сборную: «Острой необходимости нет. Решили дать ему время, чтобы понять, насколько он заинтересован в выступлении за Россию»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Свищев
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
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