  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонду перед «Спартаком»: «Понял, насколько это принципиальный соперник, сразу после приезда в «Зенит». Нравится участвовать в таких класико»
3

Гонду перед «Спартаком»: «Понял, насколько это принципиальный соперник, сразу после приезда в «Зенит». Нравится участвовать в таких класико»

Лусиано Гонду высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком» в Мир РПЛ.

Игра 21-го тура пройдет в Москве в воскресенье.

— «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.

— Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым. Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют класико. 

А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар», так же как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать. Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху, — сказал нападающий «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСпартак
logoЛусиано Гонду
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о гонке в РПЛ: «Тройка лидеров останется неизменной. У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря»
11сегодня, 04:57
Андрей Аршавин: «Спартак» хорош в атаке, но не захочет рисковать против «Зенита». Если голы и будут, то немного»
9вчера, 21:59
«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда России». Дркушич о матче в Москве
14вчера, 20:59
Главные новости
Санчес сыграет с «Арсеналом», сообщил Мареска: «Надеюсь, «Челси» не придется менять вратаря в АПЛ до конца сезона»
3 минуты назад
Отдел трафика в поисках тимлида SEO-команды. Выведем Спортс’’ на топовые позиции в поисковой выдаче!
17 минут назадВакансия
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Униона», «Боруссия» против «Лейпцига», «Байер» сыграет с «Штутгартом» в воскресенье
34 минуты назад
ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости
10сегодня, 06:05
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
19сегодня, 05:52
Анчелотти о «Реале»: «В марте лидируем во всех турнирах – такого не было в последние три года. Можем играть лучше»
14сегодня, 05:38
Чемпионат Италии. «Милан» против «Комо», «Интер» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
6сегодня, 05:22
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье
5сегодня, 05:15
Аршавин о гонке в РПЛ: «Тройка лидеров останется неизменной. У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря»
11сегодня, 04:57
Роберто Мартинес о Витинье: «Маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой, один из лучших хавбеков в мире»
10сегодня, 04:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
24 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
54 минуты назад
Радимов о Карпине: «Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле. Тренер сборной уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются»
6сегодня, 06:11
«Унион» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 05:48
«Локомотив» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2сегодня, 04:44
Рябчук о Гарсии: «Могу сравнить его с Кордобой: стиль игры, прием мяча, силовая манера. В Греции Ливай был топ-игроком»
11сегодня, 04:17
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1сегодня, 03:58
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Урал» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
2сегодня, 03:17
«Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной. Он вернулся с возможностью стать лучшим бомбардиром». Дмитрий Черышев об Артеме
3сегодня, 01:58
Беларусь хочет провести матч за Суперкубок УЕФА, «когда будут сняты санкционные препятствия»
сегодня, 01:46