Гонду перед «Спартаком»: «Понял, насколько это принципиальный соперник, сразу после приезда в «Зенит». Нравится участвовать в таких класико»

Лусиано Гонду высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком» в Мир РПЛ.

Игра 21-го тура пройдет в Москве в воскресенье.

— «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.

— Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым. Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют класико.

А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар», так же как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать. Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху, — сказал нападающий «Зенита ».