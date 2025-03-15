Гонду перед «Спартаком»: «Понял, насколько это принципиальный соперник, сразу после приезда в «Зенит». Нравится участвовать в таких класико»
Лусиано Гонду высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком» в Мир РПЛ.
Игра 21-го тура пройдет в Москве в воскресенье.
— «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.
— Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым. Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют класико.
А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар», так же как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать. Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху, — сказал нападающий «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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