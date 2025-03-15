Андрей Аршавин: «Спартак» хорош в атаке, но не захочет рисковать против «Зенита». Если голы и будут, то немного»
Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Зенита».
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин предположил, что «Спартак» не будет рисковать в матче с петербургским «Зенитом».
В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в матче 21‑го тура Мир РПЛ.
«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но красно‑белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и будут, то их окажется немного.
Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля. Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает», – сказал экс-игрок «Зенита».
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