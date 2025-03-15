Аршавин о гонке в РПЛ: «Тройка лидеров останется неизменной. У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря»
Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» легче календарь в весенней части Мир РПЛ.
«Думаю, тройка лидеров останется неизменной. «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» разберут медали. Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но «Динамо» теперь очень сложно претендовать на медали.
У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить «Ростов» на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут на багаже Валерия Карпина», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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