Аршавин о гонке в РПЛ: «Тройка лидеров останется неизменной. У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря»

Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» легче календарь в весенней части Мир РПЛ.

«Думаю, тройка лидеров останется неизменной. «Краснодар», «Спартак » и «Зенит» разберут медали. Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но «Динамо» теперь очень сложно претендовать на медали.

У «Краснодара » есть преимущество за счет легкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить «Ростов» на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут на багаже Валерия Карпина», — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.