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Роберто Мартинес о Витинье: «Маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой, один из лучших хавбеков в мире»

Роберто Мартинес высоко отозвался о хавбеке «ПСЖ» и сборной Португалии Витинье.

«Витинья – маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой и, несомненно, один из лучших хавбеков в мире», – сказал тренер сборной Португалии.

В 38 матчах сезона во всех турнирах на счету Витиньи 6 голов и 2 ассиста за парижский клуб.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GFFN
logoВитинья
logoлига 1 Франция
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoПСЖ
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