Роберто Мартинес о Витинье: «Маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой, один из лучших хавбеков в мире»
Роберто Мартинес высоко отозвался о хавбеке «ПСЖ» и сборной Португалии Витинье.
«Витинья – маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой и, несомненно, один из лучших хавбеков в мире», – сказал тренер сборной Португалии.
В 38 матчах сезона во всех турнирах на счету Витиньи 6 голов и 2 ассиста за парижский клуб.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GFFN
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