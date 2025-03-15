Роберто Мартинес о Витинье: «Маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой, один из лучших хавбеков в мире»

Роберто Мартинес высоко отозвался о хавбеке «ПСЖ» и сборной Португалии Витинье.

«Витинья – маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой и, несомненно, один из лучших хавбеков в мире», – сказал тренер сборной Португалии .

В 38 матчах сезона во всех турнирах на счету Витиньи 6 голов и 2 ассиста за парижский клуб.