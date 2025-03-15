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Рябчук о Гарсии: «Могу сравнить его с Кордобой: стиль игры, прием мяча, силовая манера. В Греции Ливай был топ-игроком»

Олег Рябчук сравнил форварда «Спартака» Ливая Гарсию с Джоном Кордобой.

— У нас в команде появился новый форвард Ливай Гарсия, которого ты знаешь лучше всех по игре в Греции. Чего ждать от него?

— Я убежден, что вопрос его прогресса во времени на адаптацию. Он попал в новую реальность, где другие язык, культура, погода и даже поля. Нужно привыкнуть. 

Могу сказать, что в Греции Ливай был топ-игроком. Когда мы встречались в дерби (а «Олимпиакос» и АЕК — это как «Спартак» и ЦСКА), Гарсия доставлял нашей обороне много проблем. По своим ощущениям могу сравнить его с Кордобой из «Краснодара»: стиль игры, прием мяча, силовая манера, – сказал защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
logoЛивай Гарсия
logoОлег Рябчук
logoпремьер-лига Россия
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