Рябчук о Гарсии: «Могу сравнить его с Кордобой: стиль игры, прием мяча, силовая манера. В Греции Ливай был топ-игроком»

Олег Рябчук сравнил форварда «Спартака» Ливая Гарсию с Джоном Кордобой.

— У нас в команде появился новый форвард Ливай Гарсия, которого ты знаешь лучше всех по игре в Греции. Чего ждать от него?

— Я убежден, что вопрос его прогресса во времени на адаптацию. Он попал в новую реальность, где другие язык, культура, погода и даже поля. Нужно привыкнуть.

Могу сказать, что в Греции Ливай был топ-игроком. Когда мы встречались в дерби (а «Олимпиакос» и АЕК — это как «Спартак» и ЦСКА), Гарсия доставлял нашей обороне много проблем. По своим ощущениям могу сравнить его с Кордобой из «Краснодара »: стиль игры, прием мяча, силовая манера, – сказал защитник «Спартака ».