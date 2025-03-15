Рябчук о Гарсии: «Могу сравнить его с Кордобой: стиль игры, прием мяча, силовая манера. В Греции Ливай был топ-игроком»
Олег Рябчук сравнил форварда «Спартака» Ливая Гарсию с Джоном Кордобой.
— У нас в команде появился новый форвард Ливай Гарсия, которого ты знаешь лучше всех по игре в Греции. Чего ждать от него?
— Я убежден, что вопрос его прогресса во времени на адаптацию. Он попал в новую реальность, где другие язык, культура, погода и даже поля. Нужно привыкнуть.
Могу сказать, что в Греции Ливай был топ-игроком. Когда мы встречались в дерби (а «Олимпиакос» и АЕК — это как «Спартак» и ЦСКА), Гарсия доставлял нашей обороне много проблем. По своим ощущениям могу сравнить его с Кордобой из «Краснодара»: стиль игры, прием мяча, силовая манера, – сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости