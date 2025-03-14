Форвард «Спартака» Гарсия вызван в сборную Тринидада и Тобаго на матчи с Кубой в марте

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия вызван в сборную Тринидада и Тобаго.

Национальная команда в марте сыграет с Кубой (21 и 26 марта) в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ.

За сборную Тринидада и Тобаго Ливай провел 43 матча и забил 8 голов.