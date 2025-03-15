Роналду был недоволен заменой на 61-й минуте – ушел в раздевалку, разводя руками. Он забил в игре с «Аль-Холудом»
Криштиану Роналду был недоволен своей заменой на 61-й минуте матча с «Аль-Холудом» (3:1).
Форвард «Аль-Насра» выглядел разочарованным и сразу ушел в раздевалку, разводя руками.
На 4-й минуте 40-летний португалец открыл счет в этой игре, забив 19-й гол в чемпионате Саудовской Аравии и упрочив лидерство в гонке бомбардиров.
В последних 7 матчах лиги Роналду был заменен 4 раза.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Talksport
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