Роналду был недоволен заменой на 61-й минуте – ушел в раздевалку, разводя руками. Он забил в игре с «Аль-Холудом»

Криштиану Роналду был недоволен своей заменой на 61-й минуте матча с «Аль-Холудом» (3:1).

Форвард «Аль-Насра » выглядел разочарованным и сразу ушел в раздевалку, разводя руками. На 4-й минуте 40-летний португалец открыл счет в этой игре, забив 19-й гол в чемпионате Саудовской Аравии и упрочив лидерство в гонке бомбардиров. В последних 7 матчах лиги Роналду был заменен 4 раза.