Владислав Радимов: «Глушенков играет не на своей позиции. Пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру. Это проблема не только Максима, но и Семака»
Владислав Радимов высказался об игре Максима Глушенкова.
В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 16 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.
«Глушенков играет не на своей позиции. Весной в центре появлялся Клаудиньо, Глушенкова смещали то на фланг, то еще куда‑то. После перерыва в чемпионате в матче с ЦСКА Максим начал справа, но его всегда тянуло в центр. И в итоге он не может привыкнуть к новым партнерам, он пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру.
Этого в начале сезона не было, он использовал свои лучшие качества, его награждали мячами. Глушенков не может найти золотую середину. И это не только проблема Максима, но и Семака. Глушенков должен играть быстрее и не выдумывать того, чего от него не требуют», – сказал экс-игрок «Зенита».
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