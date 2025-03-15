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  • Владислав Радимов: «Глушенков играет не на своей позиции. Пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру. Это проблема не только Максима, но и Семака»
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Владислав Радимов: «Глушенков играет не на своей позиции. Пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру. Это проблема не только Максима, но и Семака»

Владислав Радимов высказался об игре Максима Глушенкова.

В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 16 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Глушенков играет не на своей позиции. Весной в центре появлялся Клаудиньо, Глушенкова смещали то на фланг, то еще куда‑то. После перерыва в чемпионате в матче с ЦСКА Максим начал справа, но его всегда тянуло в центр. И в итоге он не может привыкнуть к новым партнерам, он пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру.

Этого в начале сезона не было, он использовал свои лучшие качества, его награждали мячами. Глушенков не может найти золотую середину. И это не только проблема Максима, но и Семака. Глушенков должен играть быстрее и не выдумывать того, чего от него не требуют», – сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoВладислав Радимов
logoМатч ТВ
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