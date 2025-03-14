Осимхен сделал хет-трик против «Антальяспора». У форварда 26 голов и 5 асисстов в 30 играх за «Галатасарай»

Виктор Осимхен сделал хет-трик в матче турецкой лиги.

Форвард «Галатасарая» забил три гола в ворота «Антальяспора » (4:0).

У Осимхена 26 голов и 5 асисстов в 30 играх за «Галатасарай ». Он выступает на правах аренды из «Наполи».