Осимхен сделал хет-трик против «Антальяспора». У форварда 26 голов и 5 асисстов в 30 играх за «Галатасарай»
Виктор Осимхен сделал хет-трик в матче турецкой лиги.
Форвард «Галатасарая» забил три гола в ворота «Антальяспора» (4:0).
У Осимхена 26 голов и 5 асисстов в 30 играх за «Галатасарай». Он выступает на правах аренды из «Наполи».
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