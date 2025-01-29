Директор «Юве» Джунтоли хочет подписать Осимхена на замену Влаховичу

«Ювентус» ищет замену Душану Влаховичу.

Ранее сообщалось , что сербский форвард покинет клуб, если не продлит контракт, истекающий летом 2026 года.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что фаворитом спортивного директора «Ювентуса » Кристиано Джунтоли на замену Влаховичу является Виктор Осимхен , выступающий за «Галатасарай » на правах аренды. При этом главный тренер туринцев Тиаго Мотта выступает за подписание Джошуа Зиркзе, с которым работал в «Болонье».

В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 4 ассистами в 15 матчах чемпионата Турции. Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь .