Директор «Юве» Джунтоли хочет подписать Осимхена на замену Влаховичу
«Ювентус» ищет замену Душану Влаховичу.
Ранее сообщалось, что сербский форвард покинет клуб, если не продлит контракт, истекающий летом 2026 года.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что фаворитом спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли на замену Влаховичу является Виктор Осимхен, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды. При этом главный тренер туринцев Тиаго Мотта выступает за подписание Джошуа Зиркзе, с которым работал в «Болонье».
В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 4 ассистами в 15 матчах чемпионата Турции. Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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