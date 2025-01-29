45

Директор «Юве» Джунтоли хочет подписать Осимхена на замену Влаховичу

«Ювентус» ищет замену Душану Влаховичу.

Ранее сообщалось, что сербский форвард покинет клуб, если не продлит контракт, истекающий летом 2026 года.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что фаворитом спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли на замену Влаховичу является Виктор Осимхен, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды. При этом главный тренер туринцев Тиаго Мотта выступает за подписание Джошуа Зиркзе, с которым работал в «Болонье».

В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 4 ассистами в 15 матчах чемпионата Турции. Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
возможные трансферы
logoЮвентус
Кристиано Джунтоли
logoМанчестер Юнайтед
logoНаполи
logoГалатасарай
logoпремьер-лига Англия
logoТиаго Мотта
logoДжошуа Зиркзе
logoДушан Влахович
logoВиктор Осимхен
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
1 минуту назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
117 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
830 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1239 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
41 минуту назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
1148 минут назад
Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»
41сегодня, 09:10
Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»
24сегодня, 09:01
Заходите на карьерный сайт Спортса’’ – вся информация о нас лежит там. Заходите и изучайте!
сегодня, 09:00Вакансия
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. «Реал», «Ман Сити», «Бавария» и другие узнают соперников. Начало – в 14:00
65сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
52 секунды назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
15 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
414 минут назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
15 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал, нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
120 минут назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
124 минуты назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
31 минуту назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
148 минут назад
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
159 минут назад
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
8сегодня, 09:04
Рекомендуем