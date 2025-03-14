«Аякс» представил форму к своему 125-летию. Она вдохновлена первым бело-красно-белым комплектом в истории клуба

«Аякс» представил специальную форму.

Форма от adidas посвящена 125-летию клуба. Новый комплект вдохновлен оригинальной бело-красно-белой футболкой, которую команда впервые надела в сезоне-1911/1912.

У футболки классический дизайн с длинными рукавами, воротником в стиле поло и флагом Амстердама на груди. Комплект дополняют полностью белые шорты и черные гетры с красными манжетами.

Фото: ajax.nl