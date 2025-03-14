Кейн, Беллингем, Палмер, Рэшфорд, Фоден, Райс – в составе сборной Англии на матчи с Албанией и Латвией

Назван состав сборной Англии на первый сбор при Томасе Тухеле.

В марте англичане встретятся со сборными Албании и Латвии в рамках квалификации ЧМ-2026. Матчи пройдут 21 и 24 марта соответственно. Вратари : Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон »), Аарон Рэмсдейл («Саутгемптон »), Джеймс Траффорд («Бернли»). Защитники : Дэн Берн («Ньюкасл»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»). Полузащитники : Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»). Нападающие : Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).