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Кейн, Беллингем, Палмер, Рэшфорд, Фоден, Райс – в составе сборной Англии на матчи с Албанией и Латвией

Назван состав сборной Англии на первый сбор при Томасе Тухеле.

В марте англичане встретятся со сборными Албании и Латвии в рамках квалификации ЧМ-2026. Матчи пройдут 21 и 24 марта соответственно. 

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон РэмсдейлСаутгемптон»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
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