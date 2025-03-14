Куртуа вызван в сборную Бельгии впервые с 2023-го – на матчи с Украиной. Де Брюйне, Лукаку, Доку тоже в заявке
Вратарь «Реала» попал в заявку национальной команды на стыковые матчи против сборной Украины в рамках Лиги наций. Встречи состоятся 20 и 23 марта.
Напомним, Куртуа не играл за Бельгию с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. 39-летний специалист покинул пост главного тренера бельгийской сборной в январе, команду возглавил Руди Гарсия.
Состав сборной Бельгии выглядит так:
– вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сен Ламменс («Антверпен»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Мартен Вандевордт («РБ Лейпциг»);
– защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа»), Ваут Фас («Лестер»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Артюр Теате («Айнтрахт»);
– полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бриан Хейнен («Генк»), Жорти Мокио («Аякс»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»);
– нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Севилья»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал»).
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