  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа вызван в сборную Бельгии впервые с 2023-го – на матчи с Украиной. Де Брюйне, Лукаку, Доку тоже в заявке
7

Куртуа вызван в сборную Бельгии впервые с 2023-го – на матчи с Украиной. Де Брюйне, Лукаку, Доку тоже в заявке

Тибо Куртуа вызван в сборную Бельгии.

Вратарь «Реала» попал в заявку национальной команды на стыковые матчи против сборной Украины в рамках Лиги наций. Встречи состоятся 20 и 23 марта. 

Напомним, Куртуа не играл за Бельгию с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. 39-летний специалист покинул пост главного тренера бельгийской сборной в январе, команду возглавил Руди Гарсия

Состав сборной Бельгии выглядит так:

вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сен Ламменс («Антверпен»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Мартен Вандевордт («РБ Лейпциг»);

защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа»), Ваут Фас («Лестер»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Артюр Теате («Айнтрахт»);

полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бриан Хейнен («Генк»), Жорти Мокио («Аякс»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»);

нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Севилья»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации
logoТибо Куртуа
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoРуди Гарсия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБрюгге
logoНиколас Раскин
logoбундеслига Германия
logoМартен Вандевордт
logoМатц Зельс
logoсерия А Италия
logoРомелу Лукаку
logoСпортинг
logoАртюр Теате
logoДженоа
logoЛестер
logoвысшая лига Нидерланды
logoАталанта
logoЖереми Доку
logoЛион
logoЗено Дебаст
logoДоди Лукебакио
logoАякс
logoТома Менье
logoШарль де Кетеларе
logoАнтверпен
logoБриан Хейнен
logoАрсенал
logoвысшая лига Шотландия
logoМалик Фофана
logoМаксим де Кейпер
logoНаполи
logoЛеандро Троссард
logoГенк
logoЮри Тилеманс
logoЛои Опенда
logoВаут Фас
logoвысшая лига Бельгия
logoСевилья
logoЛилль
logoлига 1 Франция
logoАстон Вилла
logoТимоти Кастань
logoпремьер-лига Англия
logoКевин де Брюйне
logoКони де Винтер
logoАйнтрахт Франкфурт
logoХанс Ванакен
logoРБ Лейпциг
logoЖорти Мокио
logoАлексис Салемакерс
logoФулхэм
logoБрандон Мехеле
logoРейнджерс
logoСен Ламменс
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Сити
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бавария» заработала 106 млн евро в этой ЛЧ, «ПСЖ» – 104,4 млн, «Интер» – 103,1 млн, «Боруссия» – 102,2 млн, «Арсенал» – 102 млн, «Барса» и «Реал» – по 101 млн
7 минут назад
Пеп о критике Капелло его стиля игры: «Я не так хорош, чтобы разрушить итальянский футбол, он гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио»
626 минут назад
Анчелотти о составителях календарей: «У них в приоритете деньги, ТВ-права. Игроки – последнее, о чем они думают»
835 минут назад
Федотов и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Ростова» при Саввиди (Иван Карпов)
2649 минут назад
Пике расплакался на заседании по делу о коррупции при организации Суперкубка: «Вы не представляете, как мне это вредит, в другой стране мне бы уже установили статую»
1955 минут назад
«Барселона» хочет продлить контракт с Ферраном. Вингер важен для Флика
12сегодня, 14:18
Меняем прогнозы РПЛ на Яндекс.станцию. Займет всего 30 секунд
1сегодня, 14:00Спецпроект
Саввиди станет владельцем «Ростова» – он получит акции от Арутюнянца и области. Клуб закончит сезон при нынешнем руководстве (Иван Карпов)
85сегодня, 13:51
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Данией. Леау, Феликс, Бернарду, Бруну и Витинья тоже в списке
137сегодня, 13:04
Ямаль о расизме от фанатов «Реала»: «У тех, кто оскорбляет тебя, плохие ценности. Моя мама очень волновалась, но я был счастлив – мы выиграли 4:0»
46сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Семак про РПЛ: «Уровень футболистов падает. Малкома и Клаудиньо нет. Нормально, что разница между клубами не ощущается»
218 минут назад
Директор «Ростова» про Саввиди в клубе: «Это не соответствует действительности. Неприятно, что накануне дерби с «Краснодаром» появляются сплетни и лживая информация»
526 минут назад
Президент «Лилля» пожаловался, что судья матча с «Боруссией» – немецкоязычный швейцарец. УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело
641 минуту назад
«Интер Майами» Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» Жиру и Льориса в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
6сегодня, 14:17
Мбаппе инвестировал в гонки на катамаранах F50 и стал партнером France SailGP Team. Ранее его фонд приобрел «Кан» из второй французской лиги
5сегодня, 14:16
«Не пойму, что происходит с Глушенковым. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас – не пойми что. Видимо, травма так подкосила». Мостовой о хавбеке «Зенита»
17сегодня, 13:57
Слушание по апелляции «Юве» на решение о выплате Роналду 9,8 млн евро перенесено на 14 мая. Оно должно было состояться 20 марта
1сегодня, 13:36
Анчелотти о замене Винисиуса в конце игры с «Атлетико»: «Он был измотан, Эндрик вышел поэтому, а не ради пенальти. Он настолько важен для «Реала», что в нем нет сомнений»
6сегодня, 13:24
Аморим о том, что Доргу попросил отменить пенальти в концовке матча с «Сосьедадом»: «Горжусь им. Не могу сказать, как бы я отреагировал, если бы мы проигрывали»
8сегодня, 13:16
ЦСКА и Лукин продлили контракт по схеме «2+2»
8сегодня, 12:57Фото