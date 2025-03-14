Президент Казахстана Токаев: «Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места»
Президент Казахстана высказался о ситуации с футболом в стране.
«Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.
Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана поручил профильному министерству, Федерации футбола, местным исполнительным органам и предпринимателям приступить к коммерциализации клубного футбола и разработать механизмы для привлечения частных инвестиций.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Offside.kz
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