Экс-защитник «Рубина» Сорокин о бизнесе: «В Казани у меня бассейн для детей. Приносит миллион рублей в месяц чистыми, но клиентов не особо много»
Игрок также выступал за казанский «Рубин», а сейчас играет в Казахстане за «Кайрат».
– Я прорабатывал разные варианты: у меня есть бассейн в Казани для детей до 15 лет. Туда даже грудничков водят, чтобы у них мышцы работали правильно. Программа для общего развития.
Но там ситуация непростая. Есть неблагодарные люди, которым доверился. Если можно его так назвать, мой партнер по бизнесу. Я вложился, а человек подумал: «Спасибо на этом». И все.
Он не выполняет финансовые договоренности, которые между нами имеются. Мы все это прописывали, но я был помоложе, поэтому не до конца обезопасил себя с юридической стороны. Сейчас идут суды.
Когда у человека ничего нет и ты ему даешь возможность, он тебя восхваляет. Но когда он начинает думать, что всего добился сам, он забывает о тех, кто ему помог. Такова человеческая натура.
– Сам по себе бизнес прибыльный?
– Да, миллион рублей чистыми в месяц он точно приносит. Но клиентов, честно сказать, не особо много. На детей же никогда не жалко денег.
Тут вроде и себе в карму плюсик заработал, и полезное дело для общего развития сделал, и какой-то пассивный доход будет после завершения карьеры. Надеюсь, все решится и справедливость восторжествует.
– У вас с партнером по договору доход делится 50 на 50?
– Да, а он перестал выполнять договоренности и выплачивать вложенные мной деньги, – сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.
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