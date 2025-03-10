Экс-защитник «Краснодара» Сорокин об отсутствии иностранных брендов в России: «Не вижу проблемы – придумают что-то новое, более интересное»

Егор Сорокин высказался об отсутствии известных зарубежных брендов в России.

Бывший защитник «Краснодара » играет за казахстанский «Кайрат » с 22 июля 2024 года. До этого 29-летний футболист на протяжении четырех месяцев выступал за «Елимай».

– Казахстан – очень разнообразный, не так ли?

– Как и везде, в Казахстане живут разные народы. Даже в разговорной речи у казахов есть отличия: южане чуть по-другому разговаривают, нежели северяне. В Астану люди съезжаются в основном по работе, в Алматы жилье довольно дорогое.

Семей – маленький городок, который только начинает застраиваться, раньше ему особо внимания не уделяли. Там очень любят футбол, стадион на восемь тысяч человек, развлечений не так много, поэтому люди ходят постоянно.

– Наверное, главный плюс Казахстана – наличие всех брендов: «Старбакс», «Макдональдс», «Зара» и прочие?

– Я к этому как-то спокойно отношусь. Жена рада, да. Но не вижу проблемы, что этих брендов нет в России. Придумают что-то новое, более интересное.

Для себя не вижу особой потребности в них. Не покупаю целенаправленно то, чего нет в России, – сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин .

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