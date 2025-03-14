Аморим о том, что Доргу попросил отменить пенальти в концовке матча с «Сосьедадом»: «Горжусь им. Не могу сказать, как бы я отреагировал, если бы мы проигрывали»

Рубен Аморим похвалил Патрика Доргу, попросившего не назначать пенальти на нем.

«Манчестер Юнайтед » одержал победу над «Реал Сосьедад » в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (4:1, первая игра – 1:1) и вышел в следующий раунд турнира.

В концовке встречи защитник английской команды Патрик Доргу запнулся за ногу Амари Траоре и упал в штрафной площади соперника. Главный арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый, но Доргу сказал ему, что нарушения правил не было. После разговора с ВАР арбитр отменил пенальти.

«Это хорошо. Я горжусь им. Не могу сказать, как бы я отреагировал, если бы счет был 0:0 или если бы мы проигрывали», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим.

Отметим, что в этом матче англичане забили два гола с пенальти, испанцы – один.