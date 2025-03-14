Доргу о выходе «МЮ» в 1/4 ЛЕ: «Турнир очень важен для нас и наших болельщиков. Посмотрим, насколько далеко пройдем»
Защитник манкунианцев высказался после ответного матча 1/8 финала с «Сосьедадом» (4:1, первая игра – 1:1).
«Получилась по-настоящему хорошая победа, и мы с первой же минуты доминировали на поле. Соперник быстро заработал пенальти, но мы на это правильно отреагировали и сыграли успешно. Главным было контролировать мяч, сохранять терпение и чересчур себя не накручивать, а просто показывать свою игру».
О Бруну Фернандеше
«Это топ-игрок, и сегодня он показал игру высшего уровня, забив три мяча. Он приносит очень большую пользу команде. Он всегда созидает, всегда бежит».
О противостоянии с «Лионом» в четвертьфинале
«Очень хорошая команда. Я не так много за ней следил, но в ней есть очень хорошие игроки, так что предстоит сложная игра. Мы понимаем, что этот турнир очень важен для нас и наших болельщиков. Стараемся попросту подходить к каждой игре по отдельности, а там посмотрим, насколько далеко сумеем пройти», – сказал Доргу.
Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в 1/4 ЛЕ и ЛК
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