Бруну мог покинуть «МЮ» летом: «У меня было предложение, мы обсудили с клубом возможность моего ухода. Они дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть перестройки»

Бруну Фернандеш рассказал, что мог покинуть «МЮ» прошлым летом.

«Я встретился с клубом, потому что у меня было предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или же того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

Тогда я также говорил с (Эриком) тен Хагом . Он был со мной предельно откровенен, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть процесса перестройки. Я подумал, что мы сможем добиться успеха», – заявил капитан «МЮ ».

Бруну сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад» прошлой ночью (4:1, 5:2 – общий счет).