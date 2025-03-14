Бруну мог покинуть «МЮ» летом: «У меня было предложение, мы обсудили с клубом возможность моего ухода. Они дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть перестройки»
Бруну Фернандеш рассказал, что мог покинуть «МЮ» прошлым летом.
«Я встретился с клубом, потому что у меня было предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или же того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.
Тогда я также говорил с (Эриком) тен Хагом. Он был со мной предельно откровенен, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть процесса перестройки. Я подумал, что мы сможем добиться успеха», – заявил капитан «МЮ».
Бруну сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад» прошлой ночью (4:1, 5:2 – общий счет).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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