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«Челси» купит 17-летнего Кенда из «Спортинга» за 45-50 млн евро. Вингер перейдет в 2026-м, контракт – по схеме «7+1»

«Челси» подпишет 17-летнего португальского вингера.

«Синие» достигли соглашения со «Спортингом» о трансфере вингера Жеовани Кенда, сообщает The Athletic. Футболист останется в Португалии на следующий сезон, а в июле 2026 года перейдет в лондонский клуб.

Кенда подпишет контракт до 2033 года с опцией продления еще на один сезон. 

Сделка обойдется «Челси» в 45-50 миллионов евро. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед» – манкунианцы были готовы заплатить сопоставимую сумму. 

В текущем сезоне Кенда провел 43 матча во всех турнирах, отличившись 2 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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