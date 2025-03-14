Бруну о критике от Кина: «У каждого есть свое мнение, это нормально. Я стараюсь делать для клуба все, что в моих силах, быть лучшим капитаном для своих партнеров»

Бруну Фернандеш отреагировал на критику со стороны Роя Кина.

В феврале бывший игрок «Манчестер Юнайтед » выразил недовольство нынешним составом: «Смотрю на игроков и думаю: «Гребаные самозванцы». Бруну – не тот капитан, которого мы ждем, быть талантливым недостаточно».

Капитана «МЮ» спросили, является ли такая критика несправедливой.

«Нет, у каждого есть свое мнение, и это нормально. Я не могу изменить мнение людей. Как будто все, что мне нужно делать, – это выходить на поле и стараться делать для клуба все, что в моих силах.

Рой Кин был потрясающим капитаном клуба, одним из лучших, как все говорят. У меня не было возможности много наблюдать за его игрой, я видел ее только в последние несколько лет, но он был великим игроком, который выиграл все трофеи с клубом. Все его очень уважают. Он должен высказывать свое мнение, и он говорит обо мне то, что думает.

На поле я пытаюсь делать то, что может переубедить его, или то, что он, вероятно, считает правильным. Конечно, я делаю это по-своему, я не хочу никого копировать.

Я стараюсь быть лучшим капитаном для своих партнеров по команде, я стараюсь помогать всем наилучшим образом, насколько это в моих силах.

Критика всегда будет сопровождать меня, и это помогает мне расти и понять, что впереди еще долгий путь», – сказал Фернандеш .