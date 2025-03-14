Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл: «Мы выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы. Было бы глупо говорить, что не сможем победить в Лиге конференций»
Кирнан Дьюзбери-Холл оценил шансы «Челси» на победу в Лиге конференций.
«Челси» выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, и с нашей стороны было бы глупо говорить, что мы не сможем победить в этом турнире. Мы не высокомерны, просто знаем, насколько наша команда мастеровита.
У «Копенгагена» хорошая команда, но мы рады пройти дальше», – сказал хавбек «Челси» в эфире TNT Sports.
В 1/4 финала ЛК «синие» сыграют с «Легией».
Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в 1/4 ЛЕ и ЛК
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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