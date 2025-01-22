Клуб из Англии возьмет еврокубок в сезоне-2024/25, уверены букмекеры. «Ливерпуль» – главный фаворит в ЛЧ, «Тоттенхэм» – в ЛЕ, «Челси» – в ЛК
Букмекеры почти не сомневаются, что английский клуб выиграет еврокубок в сезоне-2024/25.
«Тенниси» дает коэффициент 1.15 на это событие – 87% вероятности. За 4.70 можно поставить на то, что такого не произойдет.
Примечательно, что в каждом из трех еврокубков главным фаворитом котируется английский клуб. В Лиге чемпионов это «Ливерпуль» (5.00), в Лиге Европы – «Тоттенхэм» (5.50), в Лиге конференций – «Челси» (1.72).
В прошлом сезоне на победу клуба АПЛ в еврокубках давали коэффициент 1.25 (80% вероятности), однако ставка на это не сыграла.
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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