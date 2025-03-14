  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о Лиге конференций: «Челси» должен подарить титул болельщикам и клубу. Нужно очень постараться»
0

Мареска о Лиге конференций: «Челси» должен подарить титул болельщикам и клубу. Нужно очень постараться»

Энцо Мареска заявил о желании выиграть Лигу конференций.

В ответном матче 1/8 финала «Челси» победил «Копенгаген» (1:0, первая игра – 2:1).

«Выход в четвертьфинал важен. Теперь задача – следующий раунд, полуфинал. Мы заслужили [1/4 финала] по итогам двух матчей. Во втором тайме мы поменяли схему, приспособились и были гораздо лучше. Нужно терпение».

О том, что болельщики ждут успеха

«Так и есть. В прошлом этот клуб всегда выигрывал трофеи, и нам нужно очень постараться, чтобы добиться своей цели в этом сезоне. Мы должны подарить титул болельщикам и клубу», – сказал тренер «Челси» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoЛига конференций УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» сыграет с «Легией» в 1/4 финала ЛК, «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе»
7вчера, 22:49
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» вновь победил «Копенгаген», «Фиорентина» обыграла «Панатинаикос», «Бетис» разгромил «Виторию»
12вчера, 22:39
«Челси» вышел в 1/4 финала ЛК, победив «Копенгаген» в обоих матчах – 1:0 и 2:1. Дьюзбери-Холл забил на «Стэмфорд Бридж»
12вчера, 21:53
Главные новости
Месси забил 3-й гол в сезоне – ямайскому «Кавальеру», сыграв впервые за 4 матча
338 минут назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл в гостях «Кавальера» – 2:0. Месси забил на 92-й, Суарес реализовал пенальти
1254 минуты назад
Аморим о безголевой серии Хейлунда из 21 матча: «Он разгоняет атаки и очень сильно помогает «МЮ». Он забьет»
3сегодня, 01:40
Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»
66вчера, 23:03
«МЮ» сыграет с «Лионом» в 1/4 финала ЛЕ, «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом», «Лацио» – с «Буде-Глимт», «Атлетик» – с «Рейнджерс»
53вчера, 22:55
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» разнес «Сосьедад» Захаряна дома, «Фенербахче» Моуринью по пенальти вылетел от «Рейнджерс», «Атлетик» выбил «Рому»
547вчера, 22:50
У «МЮ» 25 ударов, 10 – в створ и xG 4,02 против «Сосьедада». Это лучшие результаты при Амориме
7вчера, 22:44
Аморим о 4:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» немного показал будущее и решил проблемы настоящего. Мы можем доминировать в ЛЕ в плане физической подготовки»
16вчера, 22:43
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» вновь победил «Копенгаген», «Фиорентина» обыграла «Панатинаикос», «Бетис» разгромил «Виторию»
12вчера, 22:39
У Бруну 41 (24+17) очко в ЛЕ – это лучший результат в истории турнира
21вчера, 22:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» сыграет с «Легией» в 1/4 финала ЛК, «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе»
7вчера, 22:49
Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для «МЮ» главное – победа. Мы прогрессируем»
1вчера, 22:35
«Челси» вышел в 1/4 финала ЛК, победив «Копенгаген» в обоих матчах – 1:0 и 2:1. Дьюзбери-Холл забил на «Стэмфорд Бридж»
12вчера, 21:53
Коул Палмер: «Не представляю, что бы я делал, если бы не футбол. В нашем районе Манчестера все занимались футболом или наркотиками»
19вчера, 21:44
Раньери о вылете «Ромы» от «Атлетика» в ЛЕ: «Досадно, но я не могу винить игроков – они провели фантастический матч. Красная Хуммельса была очевидной, но так бывает»
6вчера, 21:20
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1вчера, 21:18
Бруну забил 10 пенальти в Лиге Европы. Это рекорд турнира
11вчера, 21:14
Александр Кержаков: «По игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее, «Зенит» хорош в обороне. Не согласен, что чемпионство может решиться в этом матче»
8вчера, 20:58
Андрей Кобелев: «Текущий формат Кубка России надо выбросить в помойку. Какая в нем спортивная составляющая? Ее просто нет»
3вчера, 20:35
Гетце ударом с центра поля забил «Аяксу» в Лиге Европы. «Айнтрахт» перехватил мяч после выхода вратаря за пределы штрафной
3вчера, 19:55