Мареска о Лиге конференций: «Челси» должен подарить титул болельщикам и клубу. Нужно очень постараться»
Энцо Мареска заявил о желании выиграть Лигу конференций.
В ответном матче 1/8 финала «Челси» победил «Копенгаген» (1:0, первая игра – 2:1).
«Выход в четвертьфинал важен. Теперь задача – следующий раунд, полуфинал. Мы заслужили [1/4 финала] по итогам двух матчей. Во втором тайме мы поменяли схему, приспособились и были гораздо лучше. Нужно терпение».
О том, что болельщики ждут успеха
«Так и есть. В прошлом этот клуб всегда выигрывал трофеи, и нам нужно очень постараться, чтобы добиться своей цели в этом сезоне. Мы должны подарить титул болельщикам и клубу», – сказал тренер «Челси» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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