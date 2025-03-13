Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» проведет матч с «Виторией»
В Лиге конференций пройдут ответные матчи 1/8 финала.
«Юргорден» сыграет с «Пафосом», «Челси» встретится с «Копенгагеном», «Фиорентина» примет «Панатинаикос», «Бетис» проведет матч с «Виторией».
Лига конференций
Матчи 1/8 финала
Ответные игры
1/8 финалаАрена Тун
Первый матч: 0:1
1/8 финалаАльянц-Штадион
До матча
-XG-
Первый матч: 1:1
1/8 финалаТеле2 Арена
Первый матч: 0:1
1/8 финалаЯн Брейдель
До матча
-XG-
Первый матч: 0:3
1/8 финалаАртемио Франки
До матча
-XG-
Первый матч: 2:3
1/8 финалаСтадион Войска Польского
Первый матч: 2:3
1/8 финалаСтэмфорд Бридж
До матча
-XG-
Первый матч: 2:1
1/8 финалаЭштадиу Афонсу Энрикеш
До матча
-XG-
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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