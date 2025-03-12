Бруну об Амориме: «Мы хотим воссоздать в «МЮ» то, что было у него в «Спортинге». Для этого нужны трофеи»

Бруну Фернандеш надеется, что Рубен Аморим повторит успех «Спортинга» в «МЮ».

«Я знал, как играет «Спортинг », знал, что болельщики в восторге, а игроки были очень довольны им [Аморимом ]. Думаю, все видели во время его последнего матча там [в «Спортинге»], какое единство было между игроками и тренерским штабом в тот период.

Мы с партнерами по команде и тренерским штабом, включая главного тренера, хотим воссоздать это. А чтобы воссоздать это, нам, конечно, нужны трофеи», – сказал полузащитник «МЮ » в интервью CBS Sports.