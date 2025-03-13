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  • Акинфеев о возрасте: «Если у тебя что‑то болит – ты живой. Восстановление немного дольше идет – на день-полтора. Были две тяжелые травмы колена, ему с годами лучше не становится»
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Акинфеев о возрасте: «Если у тебя что‑то болит – ты живой. Восстановление немного дольше идет – на день-полтора. Были две тяжелые травмы колена, ему с годами лучше не становится»

Игорь Акинфеев высказался о восстановлении и тренировочном процессе.

– Как сегодня выглядит набор тонуса после игры? 

– Именно после игры – ледяные ванны и контрастная вода, чтобы мышцы восстанавливались. На следующий день у нас восстановительные мероприятия на нашем стадионе: массаж, сауна. Ничего такого, но помогает мышцам приобретать хороший тонус.

– Чувствуете себя хуже, чем десять-пятнадцать лет назад?

– «Хуже» не самое подходящее слово. Просто восстановление немного дольше идет – на день-полтора, если сравнивать с тем, что было раньше. В частности – задняя поверхность бедра: если десять лет назад не чувствовал проблем с ней вообще, сейчас уже чуть-чуть отдает. Я все-таки не полевой игрок, там у ребят немного другие мышцы работают. С другой стороны, это и хорошо: если у тебя что‑то болит – ты живой. 

– В чем специфика тренировочного процесса у вратарей? 

– Сейчас акцент сместился на суперпрыжки, барьеры и все остальное. Но у меня были две тяжелые травмы колена, ему с годами лучше не становится. Поэтому я сфокусирован на упражнениях, где могу на 100 процентов отдаваться и выполнять их. У молодых ребят есть элементы, которые они с колена делают – это я пропускаю, само собой, мне это противопоказано. 

– С чем связываете свое спортивное долголетие?

– Не хочу говорить, что я какой‑то супермен и мне все легко дается, это не так. Я с детства попал в суперкоманду, это очень помогло на старте. И мне повезло с природными данными. Не буду философствовать и умничать, рассказывая, что я исключительно правильным образом восстанавливаюсь, никогда не пью пиво и так далее. Все это у футболиста может присутствовать.

У меня есть свои проблемные зоны – то же колено, – стараюсь держать себя в тонусе. Главное – мой запал к футболу не остыл и никуда не делся. Будь иначе, я бы давно закончил, и восстановления, массажи, качания пресса были бы мне ни к чему. Но я хочу продолжать. У меня полтора года контракта: если сейчас дам слабину, могу не вернуться на уровень. Лучше отработать честно и до конца, – сказал вратарь ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Афиша»
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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