Захарян может пропустить матч с «МЮ», сообщили в «Сосьедаде»: «Маловероятно, что Арсен вылетит в Манчестер»

Арсен Захарян может пропустить матч «Сосьедада» и «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команды сыграли 1:1 в первом матче.

Сообщалось, что российский полузащитник из-за визовых проблем не смог вылететь на игру в Манчестере.

«Захарян сейчас находится в Париже. Посмотрим, сможет ли решиться проблема с визой.

Но маловероятно, что Арсен все же вылетит в Манчестер и присоединится к команде», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».