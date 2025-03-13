Захарян может пропустить матч с «МЮ», сообщили в «Сосьедаде»: «Маловероятно, что Арсен вылетит в Манчестер»
Арсен Захарян может пропустить матч «Сосьедада» и «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команды сыграли 1:1 в первом матче.
Сообщалось, что российский полузащитник из-за визовых проблем не смог вылететь на игру в Манчестере.
«Захарян сейчас находится в Париже. Посмотрим, сможет ли решиться проблема с визой.
Но маловероятно, что Арсен все же вылетит в Манчестер и присоединится к команде», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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