Захарян прилетит в Манчестер сегодня. Хавбек не смог прибыть с «Сосьедадом» из-за проблемы с визой
Хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян прилетит в Манчестер сегодня.
Таким образом, российский полузащитник может сыграть сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
«Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе баскского клуба.
В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости