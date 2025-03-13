Захарян прилетит в Манчестер сегодня. Хавбек не смог прибыть с «Сосьедадом» из-за проблемы с визой

Хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян прилетит в Манчестер сегодня.

Таким образом, российский полузащитник может сыграть сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед ».

«Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе баскского клуба.

В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.