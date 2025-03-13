Захарян еще не получил визу в Англию для поездки на матч с «МЮ»: «Реал Сосьедад» все еще работает над этим». Игра состоится сегодня
Арсен Захарян еще не получил визу в Англию для поездки на игру с «МЮ».
Сегодня «Реал Сосьедад» проведет в гостях ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.
Ранее сообщалось, что из-за визовых проблем российский полузащитник не смог вылететь на игру вместе с командой.
«Клуб все еще работает над тем, чтобы Захарян смог сегодня вечером сыграть на «Олд Траффорд», – сообщает пресс-служба испанского клуба.
21-летний хавбек провел 4 матча за клуб во всех турнирах в этом сезоне, сделав 2 (1+1) результативных действия.
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» перед матчем с «МЮ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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