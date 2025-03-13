Киммих продлил контракт с «Баварией» до 2029 года

Йозуа Киммих продлил контракт с «Баварией».

Мюнхенский клуб объявил, что 30-летний полузащитник подписал соглашение сроком до 2029 года.

Футболист выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. В составе «Баварии» Киммих 8 раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

Фото: x.com/FCBayern