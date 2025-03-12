Компани о Кейне: «С возрастом он стал только лучше. Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться, как молодой»

Венсан Компани заявил, что Харри Кейн с возрастом стал только лучше.

«Бавария » прошла «Байер» в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:0.

«Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться за команду, как молодой. Я играл против него, когда был игроком, и с возрастом он стал только лучше.

У него есть свой подход к игре, который приносит результат. Я доверяю его стабильности и тому, как он работает над своей игрой. С таким качеством у тебя всегда будут моменты», – сказал главный тренер «Баварии».