Компани о Кейне: «С возрастом он стал только лучше. Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться, как молодой»
Венсан Компани заявил, что Харри Кейн с возрастом стал только лучше.
«Бавария» прошла «Байер» в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:0.
«Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться за команду, как молодой. Я играл против него, когда был игроком, и с возрастом он стал только лучше.
У него есть свой подход к игре, который приносит результат. Я доверяю его стабильности и тому, как он работает над своей игрой. С таким качеством у тебя всегда будут моменты», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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