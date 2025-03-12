«Бавария» в 6-й раз подряд вышла в 1/4 финала ЛЧ. Всего у нее 35 четвертьфиналов – лишь у «Реала» больше

«Бавария» в шестом сезоне подряд сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команда Венсана Компани дважды победила «Байер » (3:0, 2:0) в 1/8 финала и прошла дальше.

Мюнхенцы добирались до четвертьфинала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов 35 раз. Больше попаданий на эту стадию только у «Реала » – 39.

Следующим соперником «Баварии» станет «Интер».