«Бавария» в 6-й раз подряд вышла в 1/4 финала ЛЧ. Всего у нее 35 четвертьфиналов – лишь у «Реала» больше
«Бавария» в шестом сезоне подряд сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Команда Венсана Компани дважды победила «Байер» (3:0, 2:0) в 1/8 финала и прошла дальше.
Мюнхенцы добирались до четвертьфинала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов 35 раз. Больше попаданий на эту стадию только у «Реала» – 39.
Следующим соперником «Баварии» станет «Интер».
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости