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Шалимов об удалении Якимова в игре с «Зенитом»: «Какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать. Просто катастрофа!»

Игорь Шалимов назвал катастрофой удаление у «Факела» в матче с «Зенитом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). 

На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову.

Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

«Надо обязательно сказать об удалении у «Факела». В довольно простом моменте в матче «Оренбург» – «Ростов» судьи при помощи ВАР разобрались и решение поменяли. Здесь момент достаточно простой – игроки только перешли центральную линию поля, нарушаются правила, с формулировкой «лишение соперника явной возможности забить гол» удаляется воронежец Якимов.

Я не понял, какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать и идти в створ ворот под острейшим углом – там бежал защитник, там мог выйти вратарь. Не понял, за что тут удаление?

На мой взгляд, это срыв перспективной атаки и желтая карточка. Удивительное решение, не понимаю, как можно было удалить тут игрока. Просто решение-катастрофа! На 35-й минуте «Факел» остался вдесятером», – сказал бывший главный тренер «Краснодара».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Якимов
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Шалимов
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