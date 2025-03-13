Захарян и Траоре из-за проблем с визами не смогли вылететь с «Сосьедадом» в Англию на матч с «МЮ». Альгуасиль надеется, что они присоединятся к команде завтра

Арсен Захарян не вылетел в Англию из-за проблем с визой.

Завтра «Реал Сосьедад » проведет ответный матч с «Манчестер Юнайтед » в 1/8 финала Лиги Европы . Встреча пройдет на «Олд Траффорд».

Главный тренер испанской команды Иманоль Альгуасиль сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян и малийский защитник Амари Траоре не смогли отправиться в Англию вместе с партнерами из-за проблем с визами.

Альгуасиль выразил надежду, что оба игрока смогут прибыть в расположение команды завтра.