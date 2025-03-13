Захарян и Траоре из-за проблем с визами не смогли вылететь с «Сосьедадом» в Англию на матч с «МЮ». Альгуасиль надеется, что они присоединятся к команде завтра
Арсен Захарян не вылетел в Англию из-за проблем с визой.
Завтра «Реал Сосьедад» проведет ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на «Олд Траффорд».
Главный тренер испанской команды Иманоль Альгуасиль сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян и малийский защитник Амари Траоре не смогли отправиться в Англию вместе с партнерами из-за проблем с визами.
Альгуасиль выразил надежду, что оба игрока смогут прибыть в расположение команды завтра.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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