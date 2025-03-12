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  • Бонуччи о «Юве»: «Если нужны немедленные победы, летом нужно брать Конте. В противном случае надо дать Мотте работать спокойно. У Тиаго может получиться что-то позитивное, но он должен расти»
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Бонуччи о «Юве»: «Если нужны немедленные победы, летом нужно брать Конте. В противном случае надо дать Мотте работать спокойно. У Тиаго может получиться что-то позитивное, но он должен расти»

Леонардо Бонуччи высказался о ситуации в «Ювентусе».

«Смена тренера? Это зависит от того, какие цели стоят перед клубом, который летом инвестировал в некоторых игроков, а привлек молодых игроков. Если они хотят немедленных побед, в июне нужно менять тренера и брать Конте. В противном случае нужно дать Мотте и Джунтоли время, чтобы они создали основу для возвращения к победам.

Я, конечно, ожидал большего прогресса, теперь нам нужно объединиться для достижения единственной оставшейся цели, что все равно будет слабым утешением. Мотта может порадовать, если дать ему работать спокойно. Но ему нужно время, чтобы завершить перестройку. 

Но для реализации проекта требуется время, и все должно быть хорошо согласовано даже на корпоративном уровне. У Мотты сейчас нестабильный проект, но мы должны заверить его, что он может поработать еще как минимум на год, чтобы создать условия для победы.

Конечно, ему также нужно расти. Ему нужно понять, что работа тренером «Юве» – это особый мир, он умен и должен понимать, какие части нужно расставить по местам. Даже в «Болонье» ему поначалу было нелегко, но в «Юве» нужно играть на победу, здесь все по-другому. Неправильно взваливать на него ответственность спустя 8 месяцев, но ему нужно сделать шаг вперед и в плане коммуникации. Недостаточно просто сказать, что мы расстроены и разочарованы.

Я уверен, что, если Тиаго останется, у него может получиться что-то позитивное. Он позволил «Юве» доминировать в матчах с точки зрения игры, но это еще не означает победы.

С ростом числа молодых игроков и подписанием 2-3 квалифицированных игроков в следующем сезоне у команды будет основа для того, чтобы выйти на новый уровень и сделать шаг вперед. Сегодня у [Мотты] нет состава, способного завоевать титул, но давайте не будем забывать, что «Юве» оставался бы в борьбе за скудетто, если бы победил «Аталанту», – сказал бывший защитник «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoЛеонардо Бонуччи
Кристиано Джунтоли
logoАнтонио Конте
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